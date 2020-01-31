قريبًا.. الانتهاء من تصوير "البيت الكبير3"



فرض المخرج محمد النقلي معسكرًا مغلقًا للانتهاء من تصوير مسلسل البيت الكبير 3 في أسرع وقت، ويصورون حاليًا في مدينة الإنتاج الإعلامي، ومن ثم ينتقلوا لمكان آخر حسب طبيعة الحلقات التالية، كما تم تجهيز الحلقات الأولى من مونتاج وموسيقى استعدادًا لعرضهم.



وتعرض حلقات الجزء الثالث من المسلسل الصعيدي “البيت الكبير3” ابتداءً من يوم السبت المقبل الموافق 1 فبراير، وذلك بعدما طرحت قنوات النهار البرومو الرسمي له.



وتبدأ أولى حلقات “البيت الكبير3” في تمام الساعة السابعة مساءً على قناة “النهار”، كما تُعرض في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة “النهار دراما”.



وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشكلات الاجتماعية التي لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي، مؤكدًا أن الجزء الثالث من المسلسل يعد هو الأخير ولن يتم تقديم أجزاء أخرى منه حيث سيتم انتهاء جميع الخطوط الدرامية الخاصة بالشخصيات بالجزء الثالث.



مسلسل “البيت الكبير”، بطولة لوسي، مجدي كامل، وسوسن بدر، وداليا مصطفى، هادي الجيار، سناء يوسف ، وحجاج عبد العظيم، وجيهان قمري ، وطارق صبري، ودنيا المصري، ومي فخري، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز، وإيمان أيوب، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي وينتمي لمسلسلات الـ60 حلقة.