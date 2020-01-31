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الزمالك VS الترجي في قطر.. "كاف" يكشف تفاصيل السوبر الإفريقي

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:19 م
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الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
أحمد السيد
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن كافة التفاصيل الخاصة بمباراة كأس السوبر المصري بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا لعام ٢٠١٩، وبين الزمالك المصري بطل الكونفدرالية الإفريقية لنفس العام.

 

وتقام المباراة يوم ١٤ فبراير القادم في تمام الساعة السادسة مساء، على ملعب ستاد الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث تباع التذاكر مقابل ٢٠ و٥٠ ريال قطري.

 

يذكر أن الزمالك كان قد أعلن في وقت سابق عن عدم خوض مباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامتها يوم ١٤ فبراير القادم في العاصمة القطرية الدوحة، حيث جاء الرفض قبل إرسال قائمة الفريق للمباراة بغض النظر عن مكان إقامتها.

 

ويحاول مجلس إدارة نادي الزمالك توضيح بعض الأمور للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشأن رفضهم خوض اللقاء في قطر، حيث أشار أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إلى أن هناك تهديدات بالقتل لبعض لاعبي ومسؤولي الأبيض في حال سفرهم إلى قطر.

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