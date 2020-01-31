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إثر الإنسحاب من 'الشان': حرمان تونس من المشاركة بالنسخة المقبلة وخطية بـ50 ألف دولار

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:12 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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سلّطت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار على الجامعة التونسية لكرة القدم، بعد الانسحاب من المشاركة في بطولة افريقيا للامم للاعبين المحليين 'الشان'، المقررة من 04 الى 25 افريل المقبل بالكاميرون.

وأفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم قررت أيضا حرمان المنتخب التونسي للمحليين من المشاركة في النسخة المقبلة للـ'شان'، مشيرا الى ان الجامعة متهيئة لتحمل تبعات قرار عدولها عن المشاركة في 'الشان'.
   
وكانت الجامعة التونسية قررت الانسحاب من بطولة افريقيا للامم للاعبين المحليين بعد التشاور مع الاطار الفني للمنتخب والأندية، خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة التي أقيمت يوم 20 ديسمبر الماضي، وذلك بسبب ضغط الرزنامة وتأثيرها صحيا وبدنيا على اللاعبين الدوليين.
   
ويذكر ان المنتخب التونسي كان قد أزاح في تصفيات 'الشان' نظيره الليبي، بعدما تغلّب عليه ذهابا 1- صفر في رادس وايابا 2-1 في سلا بالمغرب.
   
وأعلنت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم اليوم الجمعة، عن تعويض المنتخب التونسي بنظيره الليبي في نهائيات 'الشان' كممثل ثان عن منطقة شمال افريقيا، إلى جانب المنتخب المغربي.

ويذكر بأن القرعة الخاصة بتركيبة مجموعات المرحلة النهائية لبطولة افريقيا للامم للمحليين، ستقام يوم 17 فيفري بياوندي عاصمة الكاميرون.
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