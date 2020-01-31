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الرئيس الروسي يعلن استعداد بلاده للمساعدة في أزمة "كورونا"

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:57 م
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الرئيس الروسي ونظيره الصيني
الرئيس الروسي ونظيره الصيني
وكالات
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الجمعة، عن تضامنه مع الرئيس الصيني شي جين بينج، مؤكداً على دعم موسكو لبكين واستعدادها لتقديم المساعدة على خلفية تفشي فيروس كورونا في جمهورية الصين الشعبية، حسبما نقل المكتب الصحفي للكرملين في بيان.

وتابع الكرملين في بيانه: "على خلفية تفشي فيروس كورونا في جمهورية الصين الشعبية، أرسل الرئيس فلاديمير بوتين، برقية إلى الرئيس شي جين بينج، يعرب فيها عن خالص تعاطفه ودعمه لكل لكل الأسر التي أصابها مكروه، وكذلك تمنياته بالشفاء العاجل للمرضى"، موضحاً أن "الرئيس الروسي أبدى ثقته في الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها القيادة الصينية، لوقف انتشار الوباء وتقليل الأضرار الناجمة عنه، وأكد بوتين على استعداد موسكو لتقديم المساعدة للشعب الصيني الصديق".

كما لفت الكرملين إلى أن "الرئيس الروسي وجه السلطات المختصة الروسية بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الصينية ذات الصلة من أجل التغلب على التهديد المشترك في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا على أراضي روسيا، وأن كليهما من مواطني الصين.

وكشفت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 213 شخصاً، بالإضافة إلى إصابة حوالي 100 شخص في 20 دولة أخرى.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية نتيجة تفشي الوباء في عدد من الدول.

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الكلمات المفتاحية

كورونا روسيا الصين الرئيس الروسي

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