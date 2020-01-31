الشاهد: "نعمل على ترحيل التونسيين العالقين بالصين"

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الجمعة 31 جانفي 2020، أنه تم اتخاذ كل الاحتياطات و الترتيابات في المطارات و الموانئ، لحماية تونس من فيروس 'كورونا' الذي وصل إلى أوروبا و إفريقيا.





وبخصوص التونسيين العالقين بالصين، أشار الشاهد إلى أنه سيتم ترحيلهم بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية، مضيفا أنه سيتم إعادتهم إلى تونس إذا رغبوا في العودة، مبرزا أنه تمت تهيئة كل الظروف إستعدادا لذلك.



