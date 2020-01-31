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عاجل.. السويد تؤكد إصابة امرأة بفيروس "كورونا"

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:59 م
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بوابة الفجر
حلمي رمضان
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أكدت دولة السويد، مساء اليوم الجمعة، على إصابة امرأة بفيروس "كورونا" القاتل، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

ويذكر أن السلطات الصينية، قد كشفت في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، لافتة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 213 شخصاً.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء يوم أمس الخميس، حالة طوارئ لانتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وأكدت منظمة الصحة، على عدم وجود وفيات بفيروس كورونا خارج الصين، لافتة إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يبقى ضئيلاً ومتدنيًا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية، فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

ويذكر أن الأعراض الشائعة للعدوى، تشمل أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا السويد

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