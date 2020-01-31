بطل واقعة قطار الإسماعيلية: "قلت يا نطلع سوا أو نموت"

قال محمد محمود فرغلي، بطل واقعة قطار الإسماعيلية، والمعروف إعلاميا بـ "سوبر بابا"، إنه عندما شاهد ابنته تسقط بين القضبان لم يستطع أن يفعل شيء سوى أن يتوجه لها، معقبا: "نزلت تحت القطار ويا نطلع أو نموت احنا الاثنين".





وأشار "فرغلي"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه كان يتمن أن يقف القطار، معلقا: "الدنيا اتقلبت، والقطار الرصيف التاني وقف"، لافتا إلى أن صياح المواطنين على الرصيف كان مرتفعا، وكنت أشعر به.





وأضاف بطل واقعة قطار الإسماعيلية، أنه فور عبور القطار قام هو وابنته بمساعدة عدد من المواطنين، وركبوا القطار وغادروا المكان، معقبا: "في 3 دقائق كنا مشينا".



