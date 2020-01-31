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نجل النقراشي باشا يكشف كواليس اغتيال الإخوان لوالده

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:03 م
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الدكتور هاني النقراشي
الدكتور هاني النقراشي
داليا الحسين
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قال الدكتور هاني النقراشي، نجل محمود فهمى النقراشي رئيس وزراء مصر الأسبق، إن والده كان لا يقبل الهدايا خوفا من الفساد، مشيرًا إلى أنه كان يتقي الشبهات.

وقال "النقراشي"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إنه لم يكن مميز في المدرسة وكان يعامل مثل باقي الطلاب، ولا يوجد استثناءات فيما يخص الدراسة.

وأوضح نجل محمود فهمى النقراشي: "لم يكن لدي حراس وكان أبي له حراسة رئيس الوزراء فقط"، لافتًا إلى أن يوم اغتيال والده كان في المدرسة.

وحول كواليس اغتيال جماعة الإخوان لوالده، قال: "الناظر استدعاني لمكتبه، فوجدت ضابط رفيع المستوى يأخذني من المدرسة للذهاب للبيت"، مضيفا: "كنت ساكت طول الطريق، فسألني الضابط عايز تعرف أن خدتك من المدرسة ليه؟، فردت ليه؟ فأجابني أن والدي تعبان؛ ولكن شعرت أن في مشكلة أكبر وبعد ما وصلت البيت عرفت أنه توفى".

وتابع: "شقيقتي الكبرى اعتنت بي أنا وشقيقتي الصغرى بعد الوفاة مباشرة، وكنت استوعب خطر جماعة الإخوان الإرهابية آنذاك "لافتا إلى أن والده رفض ارتداء سترات ضد الرصاص.

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الكلمات المفتاحية

هاني النقراشي محمود فهمى النقراشي الإخوان اغتيال

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