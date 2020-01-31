أيمن عبدالمجيد ينعى صحفيين وافتهما المنية إثر حادث أليم اليوم

تقدم أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية، والصحية بنقابة الصحفيين، بخالص العزاء لأسرتي، الزميلة الصحفية زكية هداية محمد، بجريدة العالم اليوم، وأحمد المنسي المسؤول الفني عن برمجة موقع صحيفة المال، اللذان وافتهما المنية اليوم في حادث سير بالكيلو ٤٨ مصر اسكندرية الصحراوي.





وقال عبدالمجيد: "تواصلت النيابة العامة، بشأن إجراءات تصريح الدفن، للراحلين، وتواصلت مع الأستاذ أحمد هداية شقيق الزميلة، وهو والأسرة في طريقهم إلى مستشفى العامرية، لاستلام الجثمان، وجاري المتابعة معهم على مدار الساعة، حتى مواراة الجثامين الثرى".



