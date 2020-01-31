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أخبار برشلونة.. مفاجأة مثيرة حول تفاصيل اللحظة الأخيرة في صفقة المهاجم

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:53 م
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برشلونة
برشلونة
عبدالقادر عرابي
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فجرت صحيفة ميرور البرطانية مفاجأة من العيار الثقيل حول مفاوضات برشلونة مع المهاجم الدولي الكونغولي سيدريك باكامبو لاعب نادي جوان بكين في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن إدارة البلوجرانا متمثلة في المدير الرياضي للنادي إيريك أبيدال، قرر إبلاغ اللاعب بصرف النظر عن التعاقد معه في الطائرة المتوجهة من سيول عاصمة كوريا الجنوبية لبرشلونة.

ووجه أبيدال الدعوة للاعب لزيارة برشلونة للإنضمام له في الميركاتو الشتوي الجاري، في ظل بحث برشلونة عن مهاجم جديد قبل إنتهء الميركاتو.

وبالفعل إستقل اللاعب طائرة متوجهة لإقليم كتالونيا، إلا أن أبيدال أخبر اللاعب بالقرار، ليقرر اللاعب عدم إستكمال الرحلة، والتوقف بمطار دبي، حيث هبط الطائرة لعمل "ترانزيت".

وكان اللاعب يستعد لخوض مباراة مع فريقه بكين جوان ضد سيول بطل كوريا الجنوبية في بطولة دوري أبطال آسيا، ولذلك كان متواجداً في العاصمة الكورية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت لوجود إتفاق بين برشلونة ونادي بكين لإستعارة اللاعب لمدة ستة أشهر، مع وجود بند خيار الشراء بنهاية الإعارة.

وسبق لباكامبو صاحب الـ 28 عاماً التواجد في فريق فياريال الإسباني، قبل أن يغادره في فبراير عام 2018 في صفقة قدرت بحوالي 40 مليون يورو.

وظهر باكامبو رفقة منتخب بلاده الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر خلال الصيف الماضي.

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