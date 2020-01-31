رابط bEIN SPORT مشاهدة مباراة اتحاد جدة والرائد بث مباشر اليوم الجمعة 31-1-2020 في الدوري السعودي

يلتقي فريق اتحاد جدة نظيره الرائد اليوم الجمعة، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.





وتقام مباراة الاتحاد والرائد على أرضية ملعب الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة )، ضمن مواجهات الأسبوع الـ16 من الدوري السعودي.





ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة بينما يقع الرائد في المركز السادس برصيد 26 نقطة.





مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي





مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي





مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي





مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي









موعد مباراة الاتحاد والرائد اليوم

تقام مباراة الاتحاد والعدالة اليوم السبت في تمام الساعة 7:15 مساءاً بتوقيت القاهرة و8:15 بتوقيت الرياض.





القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي

تذاع مباراة الاتحاد والرائد ضمن مباريات الدوري السعودي عبر قناة KSA Sports 1 HD.







