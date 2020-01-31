بسبب "كورونا" إيران تعلق جميع رحلاتها الجوية من وإلى الصين





أعلنت إيران، مساء اليوم الجمعة، أنها علقت جميع رحلاتها الجوية من وإلى الصين، بسبب إنتشار فيروس "كورونا" المستجد للحيلولة دون انتقال الفيروس إلى البلاد.





هذا وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، أن " المختصين في طهران والصين يتخذون جميع الإجراءات المقترحة من قبل الوزارة؛ لمعالجة وضع الرعايا الإيرانيين المقيمين في الصين"، حسبما نقلت وكالة " إيرنا" للأنباء.





وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "وزارة الخارجية الإيرانية منذ اليوم الأول أصبحت تعمل على قدم وساق لمعالجة وضع الطلاب الإيرانيين المقيمين في ولاية ووهان، فيما نسقت لتوفير جميع ما يحتاجه هؤلاء الأعزاء، أخذت تتابع جميع الحلول المتوفرة للحفاظ على صحتهم بما في ذلك عودتهم المؤقتة إلى إيران".





وأكد موسوي، على أن "وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قدم في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي، العديد من المقترحات لمعالجة وضع الإيرانيين المقيمين في الصين ومنع انتقال فيروس كورونا إلى البلاد، بما في ذلك فرض القيود على السفر من وإلى الصين"، وقال: "إن اجراءات وزارة الخارجية المتخذة حتى الآن جاءت طبقا لقرارات مجلس الوزراء."





وأعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي، في وقت سابق من اليوم، إجلاء 70 مواطنًا إيرانيًا من ولاية ووهان الصينية ووضعهم تحت الرعاية الصحية الخاصة لمدة أسبوعين؛ خشية من الإصابة بفيروس كورونا القاتل.



