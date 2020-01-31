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البنك الدولى : على الدول الإفريقية معالجة تدهور الأمن الغذائي خلال السنوات المقبلة

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:33 م
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بوابة الفجر
محمد عصام
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قال البنك الدولى، إن الأولوية الرئسية لدول القارة الإفريقية على مدي العقد المقبل هي معالجة تدهور حالة الأمن الغذائي.

 

وأضاف البنك الدولى تقريرًا له "أولويات السياسة العامة لتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي في أفرقيا بحلول عام 2030"، أن حالة الأمن الغذائية وتعني توفير الغذاء للمواطنين بأفريقيا تتتضاعف للسواء نتيجة آثار التغير المناخي، وانخفاض الانتاجية الزراعية  والنمو السريع للسكان والزحف العمراني.

 

وأوضح البنك الدولى، أن جهود الدول الإفريقية في الألتزام بإنهاء الجوع بحلول عام 2025، والقضاء على جميع أشكال الجوع بحلول عام 2030  شهدت تقدما متواضعا، حيث أن 9 بلدان من أصل 55 بلد افريقي تمضي على المسار الصحيح للقضاء على الجوع واشكالة بحلول 2025.

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الكلمات المفتاحية

الجوع في افريقيا افرقيا

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