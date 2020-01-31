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ضبط مصنعاً للخمور يديره وافدان أفريقيان بمحافظة الدرب

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:30 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تمكنت دوريات محافظة الدرب، من ضبط مصنع للخمور في "وادي عتود"، اليوم، أثناء قيامها بمهامها الاعتيادية في تمشيط الأودية والمزارع والمواقع المشبوهة.

وتمكّن أفراد دوريات المحافظة من ضبط المصنع الذي يديره وافدان مجهولا الهوية من الأفارقة، والواقع في منطقة وعرة بوسط "وادي عتود" بالقرب من بئر قديم استُخدم لسحب المياه منها، وتم التحفظ على ١٧ جركلاً، بها ما يقارب من نصف طن من الخمور الجاهزة للترويج.

وأكد محافظ الدرب صالح بن علي القحطاني، أن دوريات المحافظة تمكّنت من ضبط المصنع بعد مراقبة للموقع لعدة أيام، ومداهمة الموقع، أمس الخميس، حيث لاذ المروجون بالفرار وضبط الكمية قبل توزيعها، وجرى إتلافها وإعداد محضر بالواقعة.

وأوضح "القحطاني" أن الجهود مستمرة من قبل جميع الجهات الأمنية في المحافظة؛ لملاحقة المروجين وضبطهم بتوجيهات مباشرة من أمير المنطقة ونائبه.

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الكلمات المفتاحية

وافدان مصنع خمور محافظة الدرب الافرا أفريقيان

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