صاحب واقعة احتضان ابنته أسفل قطار: "أنا مش سوبر مان"

قال محمد محمود فرغلي، بطل واقعة قطار الإسماعيلية، والمعروف إعلاميا بـ "سوبر بابا"، إنه اختفى بعد الواقعة، ولم يكن يريد أن يظهر على المستوى الإعلامي، حتى أنه أنكر ما حدث حتى لا يعرفه أحد.





وأشار "فرغلي"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "ربنا سترنا، ومكنتش عايز شوشرة.. أنا مش سوبر مان وده كان حفظ من ربنا، ومش شطارة مني"، متمنيا أن يكون ما حدث له عظة للناس للعودة إلى الله.





وأضاف أنه نبه على أفراد أسرته بعد عودتهم إلى المنزل بعدم الحديث عن الواقعة، معلقا: "مكنتش عارف أن حد صورنا، ولما الفيديو انتشر والناس سألتني أنكرت، ولكن بكاء زوجتي أمام أقاربي كشف الأمر، ومش مبسوط من الضجة اللي حصلت".



