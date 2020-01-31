Advertisements
Advertisements
Advertisements

صاحب واقعة احتضان ابنته أسفل قطار: "أنا مش سوبر مان"

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:32 م
Advertisements
سوبر بابا
سوبر بابا
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال محمد محمود فرغلي، بطل واقعة قطار الإسماعيلية، والمعروف إعلاميا بـ "سوبر بابا"، إنه اختفى بعد الواقعة، ولم يكن يريد أن يظهر على المستوى الإعلامي، حتى أنه أنكر ما حدث حتى لا يعرفه أحد.

وأشار "فرغلي"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "ربنا سترنا، ومكنتش عايز شوشرة.. أنا مش سوبر مان وده كان حفظ من ربنا، ومش شطارة مني"، متمنيا أن يكون ما حدث له عظة للناس للعودة إلى الله.

وأضاف أنه نبه على أفراد أسرته بعد عودتهم إلى المنزل بعدم الحديث عن الواقعة، معلقا: "مكنتش عارف أن حد صورنا، ولما الفيديو انتشر والناس سألتني أنكرت، ولكن بكاء زوجتي أمام أقاربي كشف الأمر، ومش مبسوط من الضجة اللي حصلت".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

واقعة قطار الإسماعيلية محمد محمود فرغلي قطار الإسماعيلية سوبر مان سوبر بابا الجمعة في مصر إم بي سي مصر

أخبار تهمك

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ أقل من ساعتين

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 10 ساعات

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ أقل من نصف ساعة

Enter here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. رابك شغال لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 10 ساعات

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 19 ساعة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 20 ساعة

"ادخل اعرف نتيجتك".. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الآن على cairo.gov.eg

منذ حوالي 8 ساعات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ أقل من نصف ساعة

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ حوالي 16 ساعة

لينك طلقة.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ ساعة و نصف

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ ساعة

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ حوالي 16 ساعة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 20 ساعة

استعلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الفصل الدراسي الاول خلال هذا الرابط المباشر لجميع المحافظات

منذ أقل من ساعتين

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بسمة وهبة لـ أحمد سعد: "هارون الرشيد".. والأخير: "الجواز مش حرام"

كلهم مصطفى أبو تورته.. قصة حب تحولت إلى انتقام.. العريس انسحب في حفل الخطبة والاتهامات متبادلة

تحرك عاجل من البرلمان بشأن واقعة قطار الإسكندرية

أول رد من البرلمان بشأن واقعة قطار الإسكندرية

عاجل.. أسما شريف منير تبكي على الهواء: "أنا عايزة أموت نفسي" (فيديو)

بعد بكائها مع عمرو أديب.. ابنة شريف منير تريند على جوجل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:53 م

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

06:53 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

11:23 م

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

06:13 م

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

05:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status