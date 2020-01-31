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بسبب نهائي 'كان' كرة اليد: تونس ممنوعة من استضافة البطولات الإفريقية لمدة 4 سنوات

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:22 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أقرّ المكتب التنفيذي للكنفدرالية الإفريقية لكرة اليد، جُملة من العقوبات ضد الجامعة التونسية لكرة اليد، على خلفية الأحداث التي جدّت في نهائي كأس إفريقيا للأمم، بين تونس ومصر يوم 26 جانفي 2020.

وقد أعلن الإتحاد الافريقي لكرة اليد اليوم الجمعة 31 جانفي 2020، عن تنفيذ عقوبات قاسية على الإتحاد التونسي، منها الحرمان من تنظيم أية بطولة إفريقية لمدة 4 سنوات.

كما ناقش الإتحاد الإفريقي الأحداث التي جرت بنهائي المسابقة، ومنها اعتداء أحد المشجعين على لاعب المنتخب المصري عمر الوكيل، بالإضافة إلى قيام الجماهير بإلقاء الزجاجات الفارغة ورمي المقذوفات على أرضية القاعة.

وجاءت قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، كالآتي:

1- توقيع غرامة مالية على الاتحاد التونسي لكرة اليد قدرها 15 ألف يورو.

2- حرمان الاتحاد التونسي لكرة اليد من تنظيم أي بطولات افريقية على صعيد المنتخبات والأندية لمدة 4 سنوات كاملة.

وتجدر الإشارة، إلى أن القرار الثاني الذي أقرّه الإتحاد الإفريقي ضدّ الإتحاد التونسي لليد، يجعل من فريق النجم الرياضي الساحلي معرّضا لسحب تنظيم بطولة إفريقيا للأندية البطلة منه، حيث كان من المقرر استضافته للبطولة الإفريقية في أكتوبر المقبل.
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