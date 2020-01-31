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الإعدام شنقا للمتهم بقتل والدته في القاهرة

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:28 م
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أرشيفية
أرشيفية
نسمة رمضان
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام شنقا على المتهم "طاهر.ف"، لقيامه بقتل والدته والشروع في قتل والده بمدينة القاهرة.

تعود تفاصيل الواقعة؛ عندما تلقي رجال مباحث القاهرة بلاغا من الأهالي، بقتل سيدة مسنه علي يد ابنها، ومحاولا قتل والده ولكنه تمكن من الفرار، بعد إنهياله عليه بسكين أبيض "كتر" وأحدث به عدة طعنات.

وبإجراء التحريات والتحقيقات، تبين بقيام المتهم "طاهر.ف" بخنق والدته حتي إزهق روحها، وطعن والده عدة طعنات بسلاح أبيض "كتر"، وذلك علي إثر خلافات بينهما بسبب فتاة يريد المتهم الارتباط بها واعتراض والديه عليها لسوء أخلاقها.

وبتقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة بأماكن تواجده تم القبض عليه، وبمواجهته أعترف بإرتكابه الجريمة وتم إتخاذ الإجراءات اللأزمة.
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الكلمات المفتاحية

مباحث القاهرة جنايات القاهرة المتهم الإعدام

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