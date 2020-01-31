"رحل عن عالمنا رجل عظيم".. مادلين طبر تنعى خالد بشارة المدير التنفيذي لـ"أوراسكوم"



نعت النجمة اللبنانيه مادلين طبر، ”خالد بشارة” الرئيس التنفيذي لشركة “أوراسكوم”، والذي لقي مصرعه صباح اليوم الجمعة، إثر تعرضه لحادث أليم بميدان الرماية.



وكتبت طبر تدوينة، نعت فيها بشارة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وقالت: “رحل عن عالمنا رجل عظيم وعقل كبير آخر في وقت قريب جدًا”.



وفي وقت سابق، ورد بلاغًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث على طريق ميدان الرامية، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بالسور الحديدي أعلى الدائري، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن مصرعه.



خالد بشارة من مواليد 1971، وحصل على درجة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في علوم الحاسب، وعمل عضوًا في المجلس الاستشاري لقسم علوم الكمبيوتر والهندسة.



في ديسمبر 2003، اختارت مجلة Egypt Business Today خالد بشارة ليكون أفضل رئيس تنفيذي للعام تحت سن 40 عامًا، وترأس بشارة وحدة الخط الثابت والبوابة التجارية لدى شركة “ويند” للاتصالات في عام 2005 وترقى في المناصب حتى تم تعيينه الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة.



وكان بشارة عضوًا مؤسسات لشركة “لينك دوت نت”، واختارت مايكروسوفت الدخول في شراكة مع الشركة التي يرأسها بشارة لإطلاق “MSN Arabia”، أول بوابة عالمية في الشرق الأوسط.