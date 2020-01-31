مواعيد مباريات اليوم الجمعة 31 / 1 / 2020.. بث مباشر مباراة الرائد ضد الاتحاد KSA

تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الجمعة 31 / 1 / 2020، أبرزها مباراة الرائد ضدالاتحاد في الدوري السعودي، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ20"

هيرتا برلين ضد شالكه، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sport HD 5.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ16"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمواجهة أبها ضد الهلال، في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





الحزم ضد التعاون، تقام المباراة في تمام 5:25 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:25 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 2، بتعليق أحمد النفيسة.





الرائد ضد الاتحاد، تقام المباراة في تمام 7:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:15 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1، بتعليق عبدالله الغامدي.







