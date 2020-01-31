تفشي فيروس"كورونا" يدفع البورصة الأمريكية إلى التراجع

تراجع المؤشران القياسيان ستاندرد اند بورز500 وداو جونز الصناعي عند الفتح في بورصة الأمريكية "وول ستريت"، اليوم الجمعة، مع تضررهما من مخاوف بشأن تأثير تفش وبائي لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، لكن المؤشر ناسداك لقي دعما من أرباح قوية أعلنتها أمازون دوت كوم.





وانخفض مؤشر "داو جونز" 46.40 نقطة بما يعادل 0.61 %، إلى 28813.04 نقطة في بداية الجلسة بينما تراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز500" الأوسع نطاقا 1.33 نقطة بما يعادل 0.04 % إلى 3282.33 نقطة.

وصعد المؤشر "ناسداك" المجمع 25.39 نقطة أو 0.27 % إلى 9324.33 نقطة.



