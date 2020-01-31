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رسميا.. كريم حافظ ينضم لصفوف ملطية سبور التركي

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:34 م
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كريم حافظ
كريم حافظ
علي ماهر حلمي
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أعلن نادي ملطية سبور التركي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ضم اللاعب الدولي المصري كريم حافظ خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور مع أحقية الشراء نهاية الموسم من صفوف نادي وادي دجلة المصري.

 

واجتاز اللاعب الدولي المصري كريم حافظ ظهير أيسر منتخب مصر الكشف الطبي مع فريقه التركي صباح اليوم الجمعة وسينضم لتدريبات الفريق المسائية استعدادا للمباراة القادمة في بطولة الدوري التركي الممتاز.

 

يذكر أن لاعب منتخبنا الوطني كريم حافظ قد لعب في صفوف نادي قاسم باشا التركي لمدة موسم على سبيل الإعارة من صفوف نادي وادي دجلة.

 

ويحتل نادي ملطية سبور المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري التركي الممتاز هذا الموسم بعد مرور 20 جولة من عمر البطولة وكان نادي ملطية سبور قد ودع بطولة كأس تركيا من دور ثمن النهائي بعد الخسارة امام نظيره نادي سيفاس سبور.

 

ومن المقرر أن يواجه نادي ملطية سبور نظيره نادي ألانياسبور يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرون من بطولة الدوري التركي الممتاز في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

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