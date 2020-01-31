لجان عاجلة لمتابعة تأثير الصقيع على المحاصيل الشتوية في الإسماعيلية

قال الدكتور السيد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الإسماعيلية، إنه تم تشكيل لجان عاجلة من مهندسين متخصصين بالمديرية، تحت إشراف حمدي عبدالوهاب مدير الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، والمهندس نفادي محمد مدير الإرشاد الزراعي، والمهندس محمد فؤاد مدير المكافحة بالإدارة، وذلك لمتابعة مدى تأثر موجة الصقيع التي تتعرض لها البلاد حاليًا على المحاصيل الشتوية، واتخاذ إجراءات عاجلة لعلاج أي آثار سلبية تطرأ عليها.



وأضاف خليل، أن تلك اللجان باشرت أعملها من قرية التقدم بالقنطرة شرق، وذلك لتوعية المزارعين بكيفية التعامل مع موجة الصقيع في حالة استمرارها، حيث قد تؤدي لتأخر نمو النبات وضعف إنتاجيته، وخاصة القمح بإعطاء المحصول جرعة سماد تنشيطية وعناصر مغذية، عملا على عدم تأثره في حالة ظهور اصفرار في أطراف النبات.



وأضاف مدير زراعة الإسماعيلية، على إرشاد المزارعين لمواجهة التقلبات الجوية سواء بتوعية أو استخدام الوقاية بالتغطية للنباتات التي لا تتحمل الصقيع سواء بالبلاستيك أو استخدام القش أو استخدام الري بالرزاز أو الري بالغمر مساءً والتعفير بالكبريت لتدفئة النباتات، حيث أنه من العناصر المفيدة للنباتات ويساعد على تدفئتها، فضلا عن الرش بمنقوع السوبر فوسفات، أو استخدام منقوع شاي الكمبوست على المجموع الخضري للنباتات والتربة، بجانب تمشيط التربة للتأكد من عدم وجود منخفضات تتراكم فيها المياه.



وأوضح مدير زراعة الإسماعيلية، إلى أهمية عملية تنظيم التسميد، وذلك بتقليل التسميد النيتروجيني لمنع تكوين النموات الحديثة، وزيادة الفسفور، والبوتاسيوم لزيادة تركيز العصارة الخلوية، كذلك رش النباتات بالكبريت الميكروني، والكبريت الزراعي ومواد رغوية لتقليل أثر الصقيع على النباتات.



