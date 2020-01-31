سفارة المملكة بتركيا تنصح رعاياها باتباع التعليمات لتجنب الإصابة بفيروس "كورونا"

نصحت السفارة السعودية في تركيا المواطنين المتواجدين هناك والزائرين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة، ودعت إلى اتباع تعليمات السلامة لتجنب الإصابة بفيروس ” كورونا ” .

وقالت السفارة في بيان لها اليوم الجمعة ، أن وزارة الصحة التركية اتخذت تدابير صحية بشأن فيروس "كورونا" ستطبق على المسافرين في المطارات والموانئ التركية .

كما أهابت الوزارة بضرورة اتباع الإجراءات والتعليمات التي أعلنت عنها وزارة الصحة بالمملكة للوقاية من المرض ومتابعة تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية ، وعدم التردد في الإتصال بالسفارة أو القنصلية لطلب المساعدة .

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 213، الخميس، بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.





وأكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، عدم تسجيل أي حالة إيجابية بفيروس كورونا الجديد في المملكة حتى الآن، مؤكدا بدء وزارة الصحة فرز كل من يأتي من الصين وفحص من يحتاج.





وقال الربيعة، خلال تغريدات عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "نتابع باهتمام بالغ فيروس كورونا المستجد منذ اكتشاف الحالات الأولى في الصين، وأمس رفعت منظمة الصحة العالمية الحالة إلى حالة صحة عامة طارئة عالمية بعد انتشاره في العديد من الدول، ومنذ وقت مبكر قمنا بتفعيل إجراءات مكافحة العدوى ورفعنا الجاهزية في المنشآت الصحية".



