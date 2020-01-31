Inquire now.. برقم الجلوس نتائج الشهادة الاعدادية القاهرة 2020 الفصل الدراسي الاول | استعلم الان نتائج 3 إعدادي محافظة القاهرة عبر لينك بوابة التعليم الاساسي





نتيجه الاعداديه القاهره 2020، تتصدر تريندات اليوم على محرك بحث "جوجل"، حيث يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019/2020 للفصل الدراسي الأول بمحافظة القاهرة وجميع المحافظ، واليوم ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة التيرم الأول، على موقع بوابة التعليم الأساسي.





كل جديد عن نتائج 3 إعدادي مازال البحث مستمر منذ انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية 2020 الفصل الدراسي الاول حيث يعيش طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادى فى العديد محافظات الجمهورية حالة من الترقب والانتظار للاستعلام عن النتيجة 2020 للترم الأول فور ظهورها، حيث أنتهت امتحانات نصف العام للصف الثالث الاعدادي بمحافظة الشرقية يوم الخميس الماضي 23 يناير 2020 وفى متابعة مستمرة لأخر اخبار النتيجة سنقوم بتقديمه لحضراتكم من خلال هذا التقرير، كما سنقوم بمتابعة كافة المعلومات التي تتعلق بنتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 لطلاب الشهادة الاعدادية خلال هذه الفترة وحتى ظهور النتيجة بعد اعتمادها على أن يتم استظهار النتيجة لكل محافظة على حدها وفقًا لما تم إنجازه من عمليات التصحيح.





نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 برقم الجلوس

انهت العديد من الإدارات اعمال التصحيح والمراجعة لاوراق اجابات الصف الثالث الإعدادي استعدادا لعرضها على السيد المحافظ لاعتمادها ليتم بعدها إعلان النتيجة مباشرة، كما بدأت الإدرارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة في ترصيد الدرجات الخاصة بالطلاب والطالبات، ومن المتوقع أن تظهر خلال الأيام القليلة المقبلة حيث سيتم سريعًا ترصيد الدرجات داخل الكنترولات الخاصة بكل إدارة تعليمية، وفور الانتهاء سيتم إقليم المحافظة التي تم عمليات الانتهاء من التصحيح باعتمادها، وبعدها تحميل النتائج إلكترونيًا.





نتيجة 3 إعدادي الترم الأول 2020

سنقدم لكم توزيع الدرجات للصف الثالث الإعدادي للفصلين الدراسيين الأول والثاني للمواد الدراسية المقررة، ودرجات ونسب توزيعها، كما هي مبينة كالآتي:





اللغة العربية: الفصل الأول: 40 درجة – الفصل الثاني: 80 درجة.

اللغة الإنجليزية: الفصل الأول 30 درجة – الفصل الثاني 60 درجة.

الدراسات: الفصل الأول 20 درجة – الفصل الثاني 40 درجة.

الرياضيات: الفصل الأول 30 درجة – الفصل الثاني 60 درجة.

العلوم: الفصل الأول 20 درجة – الفصل الثاني 40 درجة.

المجموع: الفصل الأول 140 درجة – الفصل الثاني 280 درجة.

ويبحث الآن العديد عن الروابط الخاصة بنتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الترم الاول في كل محافظة على حده، وهذا ماسنوضحه لكم خلال الفقرات الأتية حيث سنقوم بتحديث محتوى التقرير على مدار اليوم بأخبار النتائج وطرق الاستعلام عنها برقم الجلوس.





نتائج الصف الثالث الاعدادي 2020

ومن المنتظر أن يتم إعلان النتيجة خلال يومين من الآن، من خلال الرابط الذي خصصته مديرية التربية والتعليم لإعلان نتيجة الاعدادية 2020، حيث يقوم الطالب بإدخال رقم جلوسه ثم الضغط على عرض النتيجة، لتظهر له نتيجة الاعدادية 2020 سيتم الإعلان عنها عبر موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة.





سنقوم بتوفير رابط استخراج نتيجة الثالث الاعدادي، حيث سنوفر لحضراتكم رابط مباشر يمكنكم من خلاله الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس فقط، حيث من المقرر أن يتم رفع النتائج فى غضون ساعات عقب اعتمادها من قبل محافظ القاهرة، ولذلك سنتابع معكم الان من خلال الفقرة التالية خطوات إتمام الاستعلام فور تحميلها من قبل رابط مديرية التربية والتعليم بالمحافظة يمكنكم التعرف على النتائج الان فور ظهورها.





نتائج الشهادة الإعدادية

النتيجة الحالة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 الآن

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 الآن النتيجة

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

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نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 قريبا

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اضغط هنا ، واكتب رقم الجلوس فقط واضغط على عرض النتائج وستظهر. ويمكن لطلاب الشهادة الاعدادية بالقاهرة، الاستعلام عن نتيجتهم من خلال تسجيل بيانتك بالأسفل وسنوفيكم بالنتيجة، أو الدخول على موقع بوابة التعليم الاساسي، واكتب رقم الجلوس فقط واضغط على عرض النتائج وستظهر.





Inquire now.. برقم الجلوس نتائج الشهادة الاعدادية القاهرة 2020 الفصل الدراسي الاول | استعلم الان نتائج 3 إعدادي محافظة القاهرة عبر لينك بوابة التعليم الاساسي