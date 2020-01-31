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غدًا السبت.. روسيا تبدأ إجلاء مواطنيها من الصين لمدة 3 أيام

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:11 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أصدر السلطات الصينية، بياناً، مساء اليوم الجمعة، وقالت فيه: إن "روسيا سوف تبدأ في إجلاء رعايها من الصين، بدءا من يوم غدًا السبت عبر نقاط التفتيش في مدينة بريموري الصينية، بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل".

وأضافت السلطات الصينية، في البيان: "سيتم الإجلاء عبر نقاط تفتيش الحافلات على الحدود الصينية الروسية، في الـ 1 و2 و3 من فبراير" ،موضحة أن "الحافلات ستغادر الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الصين".

وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن بلادها اتخذت قراراً ببدء إجلاء الرعايا الروس من مدينتي ووهان وهوبيي.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي: إن "قرار الحكومة الروسية بتعليق جميع الرحلات الجوية إلى الصين، باستثناء رحلات إيروفلوت إلى بكين وشانغهاي وغوانغشو وهونج كونج، بسبب انتشار فيروس كورونا"، لافتة إلى أنه بالاتفاق مع الصين، تطير 4 شركات طيران صينية أخرى إلى موسكو؛ وستواصل الطيران على أساس منتظم.

كما أكدت غوليكوفا على أنه "تقرر البدء في إجلاء المواطنين الروس الذين يريدون مغادرة ووهان".

وقبل ذلك، نفى المتحدث باسم مكتب نائبة رئيس الوزراء الروسي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في موسكو.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، لافتة إلى أنه حصد حتى الآن أرواح 213 شخصاً.

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء يوم أمس الخميس، حالة الطوارئ الصحية الدولية استجابة لتسارع انتشار الفيروس الذي وصفته بـ"الوباء"، مؤكدة في الوقت ذاته على إمكانية وقف انتشاره حال اتخذت البلدان تدابير للكشف المبكر عن المرض وعزل المرضى وتتبع اتصالاتهم.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا روسيا الصين

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