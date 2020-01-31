حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي (فيديو وصور)

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الجمعة، حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة والتى ضمت ٩٤ شابا يمثلون ٣٧ جنسية أفريقية.





جدير بالذكر أن فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من مدينة شرم الشيخ، ضمن توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، تم تخريج الدفعة الأولى في أغسطس الماضي.



