Advertisements
Advertisements
Advertisements

حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي (فيديو وصور)

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:18 م
Advertisements
الاحتفال
الاحتفال
محمد المسلمي
Advertisements
نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الجمعة، حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة والتى ضمت ٩٤ شابا يمثلون ٣٧ جنسية أفريقية.

جدير بالذكر أن فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من مدينة شرم الشيخ، ضمن  توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، تم تخريج الدفعة الأولى في أغسطس الماضي.

وتم تصميم أساليب التدريب بحيث تكون غير تقليدية لتشمل ورش عمل وأنشطة عملية، ونماذج محاكاة، وزيارات ميدانية وغيرها، كما تم تنفيذ برنامج سياحي شامل تضمن الجانب الثقافي والاقتصادي والعلمي والرياضي وتناول التحديات التي تواجه القارة الإفريقية.
حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي (فيديو وصور)
حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي (فيديو وصور)
حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي (فيديو وصور)
حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي (فيديو وصور)
حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي (فيديو وصور)
حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي (فيديو وصور)
حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي (فيديو وصور)
حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي (فيديو وصور)
حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي (فيديو وصور)
حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي (فيديو وصور)
حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي (فيديو وصور)
حفل تخرج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي (فيديو وصور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حفل تخرج تأهيل الشباب الأفريقي البرنامج الرئاسى الأكاديمية الوطنية للتدريب

أخبار تهمك

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 18 ساعة

استعلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الفصل الدراسي الاول خلال هذا الرابط المباشر لجميع المحافظات

منذ 10 دقائق

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 6 ساعات

لينك طلقة.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ 5 دقائق

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 8 ساعات

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يعلن قائمة الريال للديربي.. ومفاجأة مدوية تظهر بعد غياب

منذ ساعة و 27 دقيقة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 18 ساعة

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ حوالي 15 ساعة

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ حوالي 15 ساعة

"ادخل اعرف نتيجتك".. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الآن على cairo.gov.eg

منذ حوالي 7 ساعات

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ 11 دقائق

(لينك جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "انقر هناااا"

منذ 9 دقائق

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 19 ساعة

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ 12 دقيقة

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر محاور النقاش في المؤتمر الوطني للشباب بالعاصمة الإدارية‎

"بحضور السيسي".. العاصمة الإدارية تتزين لاستقبال المؤتمر الدوري السابع للشباب

رشا راغب: السيسي منح قبلة الحياة لهذا الوطن

السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن تخرج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب (فيديو)

خريج ببرنامج تأهيل الشباب الأفريقي: حصلنا على منحة مشكورة من السيسي (فيديو)

مدته 5 أسابيع.. الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي × 15 معلومة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:36 م

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

12:04 م

(لينك جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "انقر هناااا"

05:40 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

11:23 م

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

03:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status