محافظ الفيوم يشيد بمجهودات جامعة الفيوم في استضافة أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس

أشاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالمجهودات المبذولة لجامعة الفيوم برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد على الترتيب والتنظيم الجيد في سبيل إنجاح أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس والذي تستضيفه الجامعة.



وأعرب الدكتور أحمد الأنصاري، عن سعادته بوجود طالبات الجامعات المصرية على أرض محافظة الفيوم والذي يعتبر احتفالا هاما تستضيفه المحافظة والجامعة على حد سواء متمنيًا أن يكون أسبوع فتيات الجامعات مثمرًا وناجحًا وممتعًا لجميع المشاركين على كافة المستويات.



