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بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثين في الإسماعيلية

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:19 م
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر | محافظات
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لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، وذلك في حادث انقلاب سيارة علي طريق "الإسماعيلية ـ الزقازيق" الحربي أمام قرية البعالوة دائرة مركز التل الكبير، بينهما أصيب 4 أشقاء، بإصابات متفرقة بالجسد، ما بين نزيف بالمخ وكسور بالعمود الفقري وجروح، وذلك جراء انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها علي طريق الإسماعيلية ـ السويس الصحراوي أمام وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد.

كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد إبراهيم صدقي مأمور مركز شرطة التل الكبير يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي ومصرع قائدها ويدعي، محمد سامي عبد العال 34 عامًا، مقيم قرية الظاهرية.

كما تلقي أخطارًا من العميد محمد مكاوي مأمور مركز شرطة فايد يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث انقلاب سيارة " 621 ع. ع. ه " علي طريق الإسماعيلية ـ السويس الصحراوي أمام وصلة أبوسلطان دائرة المركز، مما أسفر عن إصابة كلا من، رشيد عطية رشيد 36 عامًا، وشقيقه حمادة 34 عامًا، وشقيقه كريم 29 عامًا، وشقيقه حازم 18 عامًا، بإصابات نزيف بالمخ وكسور بالعمود الفقري وجروح.

وعلى تم نقل جميع المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى فايد المركز لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية للازمة.

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