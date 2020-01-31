اليونان: من المحتمل حدوث مواجهة "يونانية - تركية" في المتوسط





ذكرت وسائل إعلام يونانية، مساء اليوم الجمعة، أن فرقاطة "نيكيفوروس فوكاس" "Nikiforos Fokas" اليو نانية ، اتجهت تجاه سفينة بحث تركية في البحر الأبيض المتوسط.





وقال مسؤولون: إن " السفينة التركية تحركت داخل الجرف القاري اليوناني، ولكن خارج المياه الإقليمية اليونانية"، حسبما نقلت وسائل الإعلام اليوناينة.





وأعرب مسؤولون يونانيون، عن استعدادهم لمواجهة أي حركة للسفينة التركية، التي تبحر شرق جزيرة كريت وغرب قبرص.





هذا ووقعت تركيا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في شهر نوفمبر الماضي، اتفاقًا مثيرًا للجدل بشأن حدود بحرية شرقي البحر المتوسط، يتناقض مع اتفاقيات أخرى سابقة تشمل مصر وقبرص واليونان وإسرائيل، كما وقع الطرفان أيضاً اتفاقاً عسكرياً.





وتعارض أثينا بشدة الاتفاق البحري المبرم بين أنقرة والوفاق، والذي يسمح باستكشاف موارد الطاقة في مساحة شاسعة من البحر المتوسّط، تعتبر اليونان وقبرص أن من حقّهما استكشافها.



