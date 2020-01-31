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فنان شهير يطلب الدعاء من جمهوره.. ويعلن إصابة ابنه بسرطان الدم
الجمعة 31/يناير/2020 - 04:59 م
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الفجر الفني
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شارك الفنان الكويتي محمد المسلم، جمهوره عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة لنجله وهو ملقى على أحد سراير المستشفيات طالبًا الدعاء من جمهوره له.
وعلق "المسلم"، على الصورة التي قام بنشرها قائلًا: "تقبل الله صلاة الفجر لا تنسون ولدي بالدعاء عىسى الله يشافيه حبيبي".
وبدورها تضامنت الإعلامية الكويتية مي العيدان مع المسلم، إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة:"لا حول ولا قوة الا بالله تم إصابة جاسم ابن الفنان الكويتي محمد المسلم بمرض سرطان الدم - لوكيميا".
وأضافت :"يالله شفاءك طفل صغير يعاني هم ناضري امه وأبيه، اللهم لا تحرم أحدًا من ابنه، اللهم اكسوه برداء الصحة وعافيه، كما طالبت متابعيها بالإكثار له من الدعاء قائلة: فلا يرد القضاء سوى الدعاء".
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