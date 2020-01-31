Advertisements
Advertisements
Advertisements

فنان شهير يطلب الدعاء من جمهوره.. ويعلن إصابة ابنه بسرطان الدم

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:59 م
Advertisements
فنان شهير
فنان شهير
الفجر الفني
Advertisements
شارك الفنان الكويتي محمد المسلم، جمهوره عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة لنجله وهو ملقى على أحد سراير المستشفيات طالبًا الدعاء من جمهوره له.

وعلق "المسلم"، على الصورة التي قام بنشرها قائلًا: "تقبل الله صلاة الفجر لا تنسون ولدي بالدعاء عىسى الله يشافيه حبيبي".

وبدورها تضامنت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ مع المسلم، إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة:"لا حول ولا قوة الا بالله تم إصابة جاسم ابن الفنان الكويتي محمد المسلم بمرض سرطان الدم - لوكيميا".

وأضافت :"يالله شفاءك طفل صغير يعاني هم ناضري امه وأبيه، اللهم لا تحرم أحدًا من ابنه، اللهم اكسوه برداء الصحة وعافيه، كما طالبت متابعيها بالإكثار له من الدعاء قائلة: فلا يرد القضاء سوى الدعاء".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم المجتمع مشاهير مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة افلام 2020 اخبار الفن

أخبار تهمك

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 8 ساعات

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 4 ساعات

(لينك جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "انقر هناااا"

منذ 5 دقائق

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 8 ساعات

لينك طلقة.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ أقل من 5 دقائق

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 18 ساعة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ 8 دقائق

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ حوالي 15 ساعة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 6 ساعات

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 18 ساعة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 18 ساعة

زيدان يعلن قائمة الريال للديربي.. ومفاجأة مدوية تظهر بعد غياب

منذ ساعة و 24 دقيقة

"ادخل اعرف نتيجتك".. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الآن على cairo.gov.eg

منذ حوالي 7 ساعات

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ 9 دقائق

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ حوالي 14 ساعة

استعلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الفصل الدراسي الاول خلال هذا الرابط المباشر لجميع المحافظات

منذ 7 دقائق

موضوعات متعلقة

زوج بسمة وهبة يطالب جمهورها بالدعاء بعد خضوعها لعملية جراحية في أمريكا

تامر حسني لـ"شريف مدكور": "شدة وتزول"

داوود حسين يطالب جمهوره بالدعاء لهذا الفنان

دينا لـ ريهام سعيد: "شدة وتزول وهتبقي زي الفل"

سمية الخشاب تطلب من جمهورها الدعاء بالشفاء العاجل لريهام سعيد

من داخل المستشفى.. ماجد المصري يطالب جمهوره بالدعاء لنجله (صورة)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:36 م

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

12:04 م

(لينك جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "انقر هناااا"

05:40 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

11:23 م

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

03:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status