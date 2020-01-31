فنان شهير يطلب الدعاء من جمهوره.. ويعلن إصابة ابنه بسرطان الدم

وعلق "المسلم"، على الصورة التي قام بنشرها قائلًا: "تقبل الله صلاة الفجر لا تنسون ولدي بالدعاء عىسى الله يشافيه حبيبي".

وبدورها تضامنت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ مع المسلم، إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة:"لا حول ولا قوة الا بالله تم إصابة جاسم ابن الفنان الكويتي محمد المسلم بمرض سرطان الدم - لوكيميا".





وأضافت :"يالله شفاءك طفل صغير يعاني هم ناضري امه وأبيه، اللهم لا تحرم أحدًا من ابنه، اللهم اكسوه برداء الصحة وعافيه، كما طالبت متابعيها بالإكثار له من الدعاء قائلة: فلا يرد القضاء سوى الدعاء".



