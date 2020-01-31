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احمد السقا لـ"الفجر الفني": بحب الشغل مع مني زكي.. ولهذا السبب أغيب عن موسم رمضان

الجمعة 31/يناير/2020 - 07:11 م
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احمد السقا
احمد السقا
يارا أحمد
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أكد النجم أحمد السقا، أنه اعتذر عن العمل في موسم دراما رمضان المقبل 2020 لارتباطه بأكثر من مشروع يخطط لانهائه خلال الفترة المقبلة وايضا لرغبته في تقديم الأفضل للجمهور وخاصة بعد نجاح ولد الغلابة بهذا الشكل.

واضاف السقا، خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه سعيد بالعمل مع مني زكي وان الجمهور يحبهم سويا منذ سنوات تقديمهم لعدد من الأعمال سويا ويتمني أن تجربة العنكبوت تنال اعجاب الجمهور.

وتابع السقا أنه يدعم ابنه ياسين في مشروعه الإخراجى الذي بدأ فيه، متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وايضا اعرف عن رضاه عن تجربة زوجته المذيعة مها الصغير في برنامجها الذي تقدمه على قناة سي بي سي، مشيرا إلى تمنيه أن تصبح أفضل إعلامية في الوطن العربي.
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