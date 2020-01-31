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First semester | تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الاساس

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:27 م
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لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية - صورة أرشيفية
لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية - صورة أرشيفية
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First semester | تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الاساس

اتاح موقع بوابة التعليم الاساسي، نتيجه الاعداديه القاهره 2020، حيث تم اعتادها بالأمس من قبل محافظ القاهرة، واليوم يمكن للطاب الصف الثالث الاعدادي الحصول على نتيجه الاعداديه القاهره 2020 التيرم الأول

وبعد طول انتظار من طلاب الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول تم إعلان نتيجة ثالثة إعدادي محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ ومرسي مطروح وما زلنا نستكمل نتائج الإعدادية لكل محافظات مصر، استعلم برقم الجلوس عن نتيجة  امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف خلال الأيام القادمة عقب اعتمادها من المحافظ سيتم رفعها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم.

برقم الجلوس نتيجة 3 إعدادي محافظة القاهرة الترم الأول اضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

نتيجة ثالثة إعدادي 2020 الفصل الدراسي الأول

نتيجة ثالثة إعدادي 2020 الفصل الدراسي الأول  جميع المحافظات أوشكت على الظهور، حيث جاري حاليا عملية المراجعة بأغلب المحافظات التى لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، يمكنكم اعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم عقب اعتمادها مباشرة.

البوابة الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول
ننشر لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة 3 إعدادي عبر البوابة الإلكترونية، والجدير بالذكر ان امتحانات 3 إعدادي جاءت وفقا لتعليمات وزير التربية والتعليم لجميع الإدارات التعليمية كانت بمستوى الطالب المتوسط ولم يوجد شكاوي من الطلاب أو أولياء الأمور.

First semester | تعرف نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الاساس

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