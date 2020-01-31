محميات البحر الأحمر: "سفينة مهجورة" وراء بقعة الزيت بشاطئ الغردقة

أعلن مدير محميات البحر الأحمر، الدكتور تامر كمال في تصريحات صحفية أن سبب العثور على بقعة زيت بأحد شواطئ الغردقة جاء عقب حدوث تسرب كمية منه بسفينة مهجورة نتيجة ثقب بداخلها، مشيرًا إلى أنه تم احتواء التسريب وجار التعامل مع الواقعة طبقًا للوائح المنظمة للعمل في مثل هذه الحالات.



وأضاف مدير محميات البحر الأحمر، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مالك تلك السفينة، موضحًا فور تلقى البلاغ تم تحرك فريق عمل لاحتواء بقعة الزيت التى تم رصدها.



وكان تلقى حسن الطيب، رئيس جميعة الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، عصر اليوم الجمعة، بلاغًا يفيد بوجود تلوث زيتي بأحد شواطئ الجنوبية لمدينة الغردقة، تم إخطار غرفة عمليات البحر الأحمر والمحميات والجهات المعنية للتأكد من الواقعة والتعامل معها



وقال رئيس جمعية الإنقاذ البحري، أن البلاغ جاء من أحد مراكب الصيد الذي رصد وجود تسرب زيتي، وتم تحديد الموقع، مشيرًا أنه تم على الفور تحرك الجهات المختصة للتعامل مع الواقعة.

