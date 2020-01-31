Advertisements
Advertisements
Advertisements

محميات البحر الأحمر: "سفينة مهجورة" وراء بقعة الزيت بشاطئ الغردقة

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
أعلن مدير محميات البحر الأحمر، الدكتور تامر كمال في تصريحات صحفية أن سبب العثور على بقعة زيت بأحد شواطئ الغردقة جاء عقب حدوث تسرب كمية منه بسفينة مهجورة نتيجة ثقب بداخلها، مشيرًا إلى أنه تم احتواء التسريب وجار التعامل مع الواقعة طبقًا للوائح المنظمة للعمل في مثل هذه الحالات.

وأضاف مدير محميات البحر الأحمر، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مالك تلك السفينة، موضحًا فور تلقى البلاغ تم تحرك فريق عمل لاحتواء بقعة الزيت التى تم رصدها.

وكان تلقى حسن الطيب، رئيس جميعة الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، عصر اليوم الجمعة، بلاغًا يفيد بوجود تلوث زيتي بأحد شواطئ الجنوبية لمدينة الغردقة، تم إخطار غرفة عمليات البحر الأحمر والمحميات والجهات المعنية للتأكد من الواقعة والتعامل معها

وقال رئيس جمعية الإنقاذ البحري، أن البلاغ جاء من أحد مراكب الصيد الذي رصد وجود تسرب زيتي، وتم تحديد الموقع، مشيرًا أنه تم على الفور تحرك الجهات المختصة للتعامل مع الواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر محميات البحر الاحمر اخبار

أخبار تهمك

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 18 ساعة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 19 ساعة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ 12 دقيقة

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ حوالي 15 ساعة

لينك طلقة.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ 7 دقائق

زيدان يعلن قائمة الريال للديربي.. ومفاجأة مدوية تظهر بعد غياب

منذ ساعة و 28 دقيقة

(لينك جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "انقر هناااا"

منذ 10 دقائق

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ حوالي 15 ساعة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 18 ساعة

"ادخل اعرف نتيجتك".. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الآن على cairo.gov.eg

منذ حوالي 7 ساعات

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 8 ساعات

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 8 ساعات

استعلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الفصل الدراسي الاول خلال هذا الرابط المباشر لجميع المحافظات

منذ 11 دقائق

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ 13 دقيقة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

إنقاذ 3 من طاقم اليخت السياحي الغارق بجنوب الغردقة

عاجل.. جمعية الإنقاذ البحري تتلقى بلاغ بتسرب بترولي شمال الغردقة (فيديو)

الإنقاذ البحري تتلقي بلاغا بنفوق أسماك على الشاطئ شمال الغردقة (صور)

إنقاذ 4 أشخاص من الغرق بشاطئ جزيرة الجفتون بالغردقة

البحر الأحمر اليوم.. انتظام الدارسة في المدارس والغردقة تستضيف حفل توقيع اختيار أحسن لاعب في إفريقيا

فريق من محميات البحر الأحمر للسيطرة على بقعة زيت بأحد شواطئ الغردقة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:36 م

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

12:04 م

(لينك جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "انقر هناااا"

05:40 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

11:23 م

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

03:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status