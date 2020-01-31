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محمد جمعة يكشف لـ"الفجر الفني" مفاجآت رواية "كله رايح"

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:31 م
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محمد جمعة
محمد جمعة
يارا أحمد
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أكد الفنان محمد جمعة، أنه يستعد للتواجد غدا بمعرض الكتاب وذلك لحفل توقيع إصدار روايته الأولي "كله رايح".

وكشف في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن الرواية ساخرة تتناول قصة حياة عم ضياء من قبل ويوجد بها بعض المواقف الكوميدية وخاصة بعد تعلق الجمهور بشخصية عم ضياء.

وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنان محمد جمعة، مسلسل "شبر ميه" مع الفنان أحمد السعدني، والذي حققق نجاح كبير، بالإضافة لمشاركته عدة أفلام مثل بنات ثانوي، ويوم وليلة، وشارك أيضًا بمسرحية علاء الدين التي حققت نجاحًا كبيرًا في موسم الرياض وتعرض الفترة القادمة في مصر بداية شهر فبراير.
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