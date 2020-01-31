سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم







انطلق الكرنفال من جامعة الفيوم مرورا بالإستاد الرياضي وصولا للجدارية بميدان السواقي، وذلك بحضورعدد من رؤساء الجامعات المصرية ونواب رؤساء الجامعات وعمداء كليات جامعة الفيوم وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطالبات المشاركات بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والإعلامية وذلك اليوم الجمعة.



صرح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أنه لأول مرة على مستوى اللقاءات القمية للجامعات المصرية تشارك (27) جامعة في أسبوع فتيات الجامعات.



وأضاف أن الأسبوع يتضمن العديد من الفعاليات والنشاطات والندوات، وخاصة فيما يتعلق بإقامة معرض للحرف اليدوية التي تتميز بها محافظة الفيوم، وكذلك تنظيم العديد من الزيارات للوفود الطلابية المشاركة لأهم المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة؛ مؤكدا أن ذلك سيكون له أبلغ الأثر في تنشيط السياحة الداخلية لمحافظة الفيوم، وذلك بتواجد هذا العدد الهائل من الطالبات اللاتي يبلغ عددهن الإجمالي (4000) طالبة تقريبًا، واللاتي يعتبرن أهم سفراء لجامعتهن بجامعة الفيوم.



وخلال الكرنفال شهد الدكتور أحمد الأنصاري والأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد عروض الطالبات بالزي الذي يميز محافظتهن بالإضافة إلى عروض التنورة، والمزمار البلدي وعروض السيارات المزينة بأعمال فنية للجامعة المختلفة المشاركة خلال الأسبوع.



وكان الدكتورأحمد جابر شديد قد حرص قبل انطلاق فعاليات الكرنفال بتفقد أعمال الطالبات المشاركات، كما حرص على الاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة خلال إقامتهن بجامعة الفيوم.







تقدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم طابور كرنفال وفود الجامعات المشاركة بأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس، والذي تستضيفه جامعة الفيوم.