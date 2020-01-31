Advertisements
Advertisements
Advertisements

سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
تقدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم طابور كرنفال وفود الجامعات المشاركة بأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس، والذي تستضيفه جامعة الفيوم.


انطلق الكرنفال من جامعة الفيوم مرورا بالإستاد الرياضي وصولا للجدارية بميدان السواقي، وذلك بحضورعدد من رؤساء الجامعات المصرية ونواب رؤساء الجامعات وعمداء كليات جامعة الفيوم وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطالبات المشاركات بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والإعلامية وذلك اليوم الجمعة.

صرح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أنه لأول مرة على مستوى اللقاءات القمية للجامعات المصرية تشارك (27) جامعة في أسبوع فتيات الجامعات.

وأضاف أن الأسبوع يتضمن العديد من الفعاليات والنشاطات والندوات، وخاصة فيما يتعلق بإقامة معرض للحرف اليدوية التي تتميز بها محافظة الفيوم، وكذلك تنظيم العديد من الزيارات للوفود الطلابية المشاركة لأهم المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة؛ مؤكدا أن ذلك سيكون له أبلغ الأثر في تنشيط السياحة الداخلية لمحافظة الفيوم، وذلك بتواجد هذا العدد الهائل من الطالبات اللاتي يبلغ عددهن الإجمالي (4000) طالبة تقريبًا، واللاتي يعتبرن أهم سفراء لجامعتهن بجامعة الفيوم.

وخلال الكرنفال شهد الدكتور أحمد الأنصاري والأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد عروض الطالبات بالزي الذي يميز محافظتهن بالإضافة إلى عروض التنورة، والمزمار البلدي وعروض السيارات المزينة بأعمال فنية للجامعة المختلفة المشاركة خلال الأسبوع.

وكان الدكتورأحمد جابر شديد قد حرص قبل انطلاق فعاليات الكرنفال بتفقد أعمال الطالبات المشاركات، كما حرص على الاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة خلال إقامتهن بجامعة الفيوم.


سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
سيرًا على الأقدام.. من جامعة الفيوم لميدان السواقى طابور كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر الفيوم اسبوع الفتيات اخبار

أخبار تهمك

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 8 ساعات

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ 11 دقائق

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 18 ساعة

لينك طلقة.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ 5 دقائق

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 6 ساعات

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ 12 دقيقة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 19 ساعة

زيدان يعلن قائمة الريال للديربي.. ومفاجأة مدوية تظهر بعد غياب

منذ ساعة و 27 دقيقة

(لينك جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "انقر هناااا"

منذ 9 دقائق

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ حوالي 15 ساعة

استعلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الفصل الدراسي الاول خلال هذا الرابط المباشر لجميع المحافظات

منذ 10 دقائق

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ حوالي 15 ساعة

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 4 ساعات

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 18 ساعة

"ادخل اعرف نتيجتك".. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الآن على cairo.gov.eg

منذ حوالي 7 ساعات

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

بمشاركة 9 جامعات.. تواصل منافسات النشاط الثقافي لأسبوع متحدي الإعاقة الثاني بالمنوفية

وزير التعليم العالي يشارك في كرنفال فني علي هامش أسبوع الجامعات الافريقية بأسوان

وزير التعليم العالي يدشن مبادرة "هنجملها" بجامعة الفيوم (صور)

رئيس جامعة الفيوم يضع آليات "أسبوع الفتيات" مع المحافظ

رئيس جامعة الفيوم يعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية

بدء كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية بشوارع الفيوم (فيديو وصور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:36 م

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

12:04 م

(لينك جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "انقر هناااا"

05:40 م

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

11:23 م

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

03:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status