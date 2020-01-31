الدولار يتراجع بقوة أمام الجنيه ويفقد 25 قرشًا خلال شهر واحد

أظهرت بيانات من البنك المركزي ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجتيه خلال تعاملات هذا الأسبوع بقيمة قرشا واحد بعدما شهدت هبوطا حًاد هذا الشهر.

ونزل سعر صرف "الدولار" مقابل "الجنيه" بقيمة 25 قرشًا خلال تعاملات شهر يناير، بينما شهد آخر أسبوع من ذات الشهر وهو الأسبوع الحالي ارتفاعات بلغت قرشًا واحدًا؛ ليسجل في البنك المركزي نحو 15.74 للشراء و15.84 للبيع مقابل 15.73 جنيه للشراء بنهاية تعاملات الشهر والأسبوع الحالي، بينما بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 15.99 جنيه للشراء 16.0 للبيع في بداية تعاملات شهر يناير.





وعلى صعيد أسعار "الدولار" في باقي البنوك فقد سجلت نهاية شهر يناير نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع في بنك البركة ، وبلغ في بنك قناة السويس نحو 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلى المصري والمصرف المتحد وكريدي أجريكول نحو 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.