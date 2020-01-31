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مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم النجمة العالمية فيكتوريا أبرِل

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:27 م
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أسوان لأفلام المرأة
أسوان لأفلام المرأة
يارا أحمد
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تكرم إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة نجمة السينما العالمية فيكتوريا أبرِل ضيفة شرف المهرجان خلال حفل افتتاح دورته الرابعة التي ستقام خلال الفترة من 10 إلى 15 فبراير.

وقال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان إن النجمة العالمية فيكتوريا أبرِل واحدة من أهم النجمات فى السينما الأوروبية، حيث شاركت فى بطولة ما يقرب من 100 فيلم فى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وحصدت عشرات الجوائز عن هذه الأفلام في العديد من المحافل السينمائية.

وأضاف الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان أن فيكتوريا تملك رصيدًا فنيًا كبيرًا ومميزًا حصلت من خلاله على العديد من الجوائز ومنها جائزة أكاديمية الأفلام الأوروبية عن إنجازاتها في السينما العالمية عام 2002، كما فازت بجائزة الدب الفضي لأفضل ممثلة في مهرجان برلين السينمائي الدولي الـ41 لدورها في "Lovers: A True Story" (عشاق: قصة حقيقية).

وبعد ذلك بعامين حصلت على جائزة كاميرا البرليناله من مهرجان برلين الـ43 وتم ترشيحها لجائزة سيزار الفرنسية لأفضل ممثلة مساعدة عامي 1984 و1985 وكذلك جائزة جويا الإسبانية لأفضل ممثلة طوال الفترة من 1987 إلى 1992 قبل أن تفوز بها عام 1996 عن دورها في فيلم "Nadie hablará de
nosotras cuando hayamos muerto" (لا أحد سيتحدث عنا عندما نموت).

واستكمل الحديث الناقد السينمائي أندرو محسن المدير الفني للمهرجان قائلاً: وجود ممثلة بحجم فيكتوريا أبرِل هو إضافة مهمة للمهرجان في دورته الرابعة، وسيتيح المهرجان لجمهور أسوان لقاءً، كما وقع الاختيار على فيلم "The 7th Day" (اليوم السابع) للمخرج الإسباني الكبير كارلوس ساورا ليكون فيلم تكريمها.

والفنانة فيكتوريا أبرِل من مواليد يوليو 1959 بمدينة مدريد، وبدأت دراسة الرقص قبل أن تشجعها معلمتها على الاتجاه للتمثيل، لتصبح واحدة من أشهر فنانات إسبانيا والعالم وتعمل مع الكثير من المخرجين، أبرزهم بيدرو ألمودوبار الذي قدمت معه عدة أفلام.

ووقع اختيار إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة علي فيلم "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر ليكون فيلم افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان يوم 10 فبراير المقبل، بجانب تمثيله السينما المصرية في مسابقة الأفلام الطويلة.

وتدور أحداث الفيلم عن زوجة تحاول مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد تعرض زوجها للحبس على ذمة قضية،  ويتعرض الفيلم لعدة جوانب تخص المرأة داخل المجتمع المصري، فنشاهد من خلال هالة الشخصية الرئيسية، كيفية التعامل مع المرض النفسي، خاصة إذا ما كانت ضحيته أم، كما يقدم العمل عدة شخصيات تمثل نماذج مختلفة، مثل الفتاة التي تبحث عن الحب والزواج حتى ولو سرًا، والمراهقة التي تعاني من أسرتها التي لا تفهم طبيعة سنها.

ويقوم بدور البطولة في الفيلم الممثلة بسمة، ويشاركها محمد سرحان وبسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج هشام صقر، وشارك في إنتاجه مع محمد حفظي.

وكان العرض العالمي الأول للفيلم في الدورة الماضية لمهرجان تورونتو، بينما سيكون العرض الأول له في مصر من خلال مهرجان أسوان.

وأعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة خلال الأيام الماضية عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل والتي يرأسها مخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج وتضم في عضويتها المنتج الروماني أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لاكروز، والنجمة المصرية منة شلبي، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير في عضويتها النجمة المصرية بشري والناقد السينمائي ماسيمو ليتشي والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يتم تنظيمه بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين، ويكرم في افتتاح دورته الثالثة النجمة نيللي كريم والفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بينما يشهد حفل الختام تكريم ثلاثة من صانعات السينما هن المونتيرة رحمة منتصر، والمنتجة ناهد فريد شوقي، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.
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