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كاريلو: الهلال استحق الفوز على أبها وواجهنا منافسا صعبا

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:01 م
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كاريلو
كاريلو
علي نبوي
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عبر اندري كاريلو لاعب الهلال عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على أبها بهدفين مقابل هدف والانفراد بصدارة الدوري السعودي.

وقال عقب نهاية المباراة :"المباراة كانت صعبة للغاية على ملعب صعب مع منافس قوي".

وتابع :"نستحق الفوز باللقاء، واستقبنا هدفًأ قبل نهاية المباراة، وبشكل عام كنا الأفضل في اللقاء".

وزاد :"الهدف الذي سجلته نقطة من نقاط القوة لنا، وهو من الخطط التي يضعها المدرب".

وواصل :"سعيد جدًا بالأداء، وبالمستوى الذي ظهر عليه الفريق طوال اللقاء".

وحقق الهلال الفوز على أبها بهدفين مقابل هدف، ليعود إلى صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان، رافعا رصيده للنقطة 35 بفارق نقطة وحيدة عن النصر الذي تعادل أمام ضمك بهدف لمثله في نفس الجولة.
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كاريلو رياضة الهلال الاخبار الرياضية اخبار الرياضة ابها

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