حصاد البورصة في أسبوع .. تراجع قيم التداول الي 9.7 مليار جنيه





تداولات البورصة المصرية





تراجعت قيم التداولات بالبورصة المصرية ، إلى 9.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 796 مليون ورقة منفذة على 96 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 10.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 767 مليون ورقة منفذة على 84 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

وبلغ إجمالي قيمة التداول ببورصة النيل نحو 24.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 16.1 مليون ورقة منفذة على 717 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 29.78% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 70.22%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.









تداولات مؤشرات البورصة المصرية





وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ، أن إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة وزعت بين 1.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 380.7 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 50.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 605.1 مليون جنيه، بحجم تداول 257 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 33.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 2.4 مليار جنيه بحجم تداول 637.7 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 83.4 ألف عملية.