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رأس المال السوقي لأسهم البورصة المصرية ينمو بنسبة 1.6% هذا الأسبوع

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:07 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية

صعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 10.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وأغلق عند مستوى 708.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6% عن الأسبوع الماضى 

رأس المال السوقي لمؤشرات البورصة المصرية

ووفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ، فقد صعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 391.1 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 204.5 مليار جنيه إلى 205.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%.
 
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 595.6 مليار جنيه إلى 605.9 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 7.7%.
 

تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية 

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية صافي بيع بقيمة 76.4 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 36.7 مليون جنيه.

ويشار إلى أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 65.8%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 24.5 %، وسجل العرب 9.7%، وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 190.5 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 199.4 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تداولات البورصة المصرية 

وعن قيم التداولات بالبورصة المصرية ، فقد تراجعت إلى 9.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 796 مليون ورقة منفذة على 96 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 10.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 767 مليون ورقة منفذة على 84 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
 
وبلغ إجنالي  قيمة التداول ببورصة النيل  نحو 24.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 16.1 مليون ورقة منفذة على 717 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 29.78% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 70.22%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.


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