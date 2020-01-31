"لا تشهد زور".. مؤتمر لمدارس الأحد في كنيسة العائلة المقدسة بالفيوم





ويتضمن المؤتمرات فقرات متنوعة من لقاءات، وترانيم، وأشغال يدوية، وألعاب متنوعة.





وفي نهاية المؤتمر، شكر الأب بطرس أنور، راعي الكنيسة، كل الخدام على تعبهم وخدمتهم.

نظمت كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليكية، بالفيوم، اليوم الجمعة، مؤتمرا لمدارس الأحد والذي بدأ أمس الخميس.وكان موضوع المؤتمر في اليوم الأول عن "لا تشهد بالزور" (الصدق)، واليوم الثاني للمؤتمر "لا تشتهي مال القريب".