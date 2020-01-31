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"لا تشهد زور".. مؤتمر لمدارس الأحد في كنيسة العائلة المقدسة بالفيوم

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:03 م
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الحضور
الحضور
حازم رفعت
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نظمت كنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليكية، بالفيوم، اليوم الجمعة، مؤتمرا لمدارس الأحد والذي بدأ أمس الخميس.

وكان موضوع المؤتمر في اليوم الأول عن "لا تشهد بالزور" (الصدق)، واليوم الثاني للمؤتمر "لا تشتهي مال القريب".

ويتضمن المؤتمرات فقرات متنوعة من لقاءات، وترانيم، وأشغال يدوية، وألعاب متنوعة.

وفي نهاية المؤتمر، شكر الأب بطرس أنور، راعي الكنيسة، كل الخدام على تعبهم وخدمتهم.
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الكلمات المفتاحية

مدارس الأحد كنيسة الكنيست

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