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البورصة تربح 10.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:38 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية

ربحت البورصة المصرية نحو 10.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وأغلق رأس المال السوقي  عند مستوى 708.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6% عن الأسبوع الماضى حيث شهدت البورصة تحسناً ملحوظاً في الأداء خلال أخر جلستين بعد صفقة بيع حصة من فودافون لشركة سعودية ، وذلك بعد حالة من التراجع في التداولات منذ بداية الأسبوع وحتي يوم الثلاثاء الماضي ،  بسبب ظهور وباء "كورونا" في الصين مماأثر ذلك علي أداء البورصات العربية ككل  .
 
مؤشرات البورصة المصرية 

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية  أن المؤشر الرئيسى  "إيجى إكس 30"  قد حقق ارتفاعاً بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 13918.84 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 538.04 نقطة ، وسجل  "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.87% مغلقًا عند مستوى 1395.11 نقطة.

و وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً أيضاً بنحو 2.07% مغلقًا عند مستوى 16099.11 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.56% ليغلق عند مستوى 560.12 نقطة.


تداولات البورصة المصرية 

وعن قيم التداولات بالبورصة المصرية ، فقد تراجعت إلى 9.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 796 مليون ورقة منفذة على 96 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 10.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 767 مليون ورقة منفذة على 84 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
 
وبلغ إجنالي  قيمة التداول ببورصة النيل  نحو 24.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 16.1 مليون ورقة منفذة على 717 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 29.78% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 70.22%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية 

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية  سجلت صافي بيع بقيمة 76.4 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 36.7 مليون جنيه.

ويشار إلى أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 65.8%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 24.5 %، وسجل العرب 9.7%، وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 190.5 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 199.4 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 وتوقع خبراء أسواق المال أن يسود الأداء الإيجابي للبورصة المصرية خلال الأيام القادمة وخاصة بعد صفقة بيع حصة من فودافوان  لشركة stc  السعودية ، وتوقعو أيضا أن يشهد  قطاع الأتصالات صعوداً وأن يكون محطة جذب المستثمرين .
 

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الكلمات المفتاحية

فودافون السعودية العربيه

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