محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ترعة المريوطية

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، الموقف التنفيذى لأعمال تغطية وتطوير ترعة المريوطية، حيث وجه المحافظ، بتكثيف المجهودات للانتهاء من الأعمال، وفق الجدول الزمنى المحدد وإزالة اى عقبات تواجه الشركات المنفذة.



كما تفقد محافظ الجيزة الطريق الدائرى نطاق أحياء جنوب والهرم والعمرانية والطالبية، لمتابعة أعمال دهانات العقارات ومجهودات رفع المخلفات والتراكمات التى تقوم بها هيئة النظافة والتجميل، حيث تم رفع حوالى 6850 طن مخلفات بالمنطقة المحصورة بين المريوطية والمنصورية بالطريق الدائرى وجارى متابعه المجهودات.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وطه عبد الصادق رئيس حى الطالبية.

