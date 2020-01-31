أسما شريف منير تحتفل بـ"طلقني".. والجمهور كان نفسنا نشوفك





وعلقت "أسما شريف منير"، على الصورة قائلة: "إ حنا في طريقنا لمعرض الكتاب. مين هناك؟ عايزة أشوفكم".





وتبادل المتابعون التعليقات والتي كانوا يتمنوا الحضور رغم ظروفهم الخاصة حيث جاءت التعليقات كالتالي" كنت جيالك يالولو وإبني تعب فالطريق جامد أنا زعلانه جداإ😭، "كنت عايزة اجى و الله بس ظروف اكيد حشوفك في فرص كتير تانية"





وكانت ترتدي "أسما منير" بليزر أبيض اللون ونسقت معه بنطال أحمر وتركت شعرها منسدلًا مما أظهر جمالها، وارتدت نظارة شمس".





كانت أسما شريف منير طرحت أول كتاب لها بعنوان "طلقني" بمعرض الكتاب الدولي في دورته الـ 51 وقالت أسما شريف منير إن "طلقني" كتاب جديد يتناول تجربتها الخاصة لتقدم من خلاله النصيحة لكل من يمرون بظروفها حتى يستطيعوا اتخاذ قرار سواء بالإصلاح أو الطلاق.





دعت الأعلامية أسما شريف منير، متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، لرؤيتهم اليوم في معرض الكتاب الدولي خلال حفل توقيعها كتابها "طلقني".