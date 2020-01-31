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جوارديولا يتحدث عن تعاقدات يناير قبل مواجهة توتنهام

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:51 م
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جوارديولا
جوارديولا
أحمد عصام
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تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن تعاقدات الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وأيضا عن مواجهة فريق توتنهام هوتسبير.

وسوف يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره فريق توتنهام هوتسبير يوم الأحد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : "لا يوجد سبب معين لعدم قيامي بأعمال في الأيام الأخيرة للميركاتو الشتوي، أحب أن أبدأ وأنهي الموسم مع نفس اللاعبين إن أمكن ذلك".

وتابع : "‏ايمريك لابورت بخير كان يعاني من الإجهاد فقط، ولم يكن مصابا ربما يمكنه اللعب أمام توتنهام، وليروي ساني بدأ التدريب ويؤدي بشكل جيد بالفعل، ومن الجيد رؤيته مرة أخرى".
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