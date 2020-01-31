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طارق صبري يشيد بأداء غادة عبدالرازق في فيلمها الجديد "حفلة٩"

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:17 م
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طارق صبري
طارق صبري
رباب مصطفي
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نشر الفنان طارق صبري، صورة جديدة له برفقة الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" .

وعلق" صبري قائلاً:" حفلة ٩ اكشن وغموض وجريمة وقتل وفوق كده بطولة النجمة الكبيرة غادة عبد الرازق.... اللي في اعتقادي مفيش بيت في مصر هي مدخلتهوش من خلال فيلم او مسلسل او مسرحية أو برنامج توك شو".

و استكمل طارق صبري :"غادة عاملة شخصية هتكون مفاجأة لجمهورها شخصية "روز" ... و إن شاء الله هشاركها في العمل في دور من ادوار البطولة واللي لازم تشوفوه عشان مش هينفع احكيلكم عليه عشان محرقش الفيلم".

و تابع حديثه قائلًا:"(حفلة ٩) هيكون فيه مجموعة من النجوم اللي بحبهم جدا فنيًا و انسانيًا .... طارق لطفي و احمد وفيق و محمود البزاوي ونجوم تانية كتير .. الفيلم هيعجبكم ان شاء الله، وانا هحاول اشارككم كواليس الفيلم مع الممثلين كل شوية عشان تشاركونا كل مراحل

ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره، وكان من أبرز التعليقات علي الصورة:"اي الحلاوة دي أحلي نجمة وأحلي نجم" .

يذكر أن آخر أعمال الفنان طارق صبري، مشاركته فى بطولة مسلسل" كتف قانوني"، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم،أحمد بدير، أحمد سلامة،سارة سلامة، علاء زينهم، إخراج عادل الأعصر، تأليف فتحى الجندى .
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