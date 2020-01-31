برشلونة يحاول التخلص من نجم الفريق قبل انتهاء الميركاتو الشتوي

يحاول نادي برشلونة الإسباني بقوة في الساعات القليلة القادمة التخلص من واحد من نجوم الفريق قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

برشلونة يحاول التخلص من موسى واجي

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي برشلونة يحاول حاليا التخلص من السنغالي موسى واجي الظهير الأيمن للفريق قبل انتهاء فترة انتقالات يناير الجارية.





برشلونة يقدم موسى واجي إلى ليجانيس مجانا

وكشفت الصحيفة أن نادي برشلونة سيقدم موسى واجي إلى نادي ليجانيس على سبيل الإعارة في هذا الشتاء.





وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة انتقال موسى واجي إلى نادي ليجانيس على سبيل الإعارة لن يتضمن عقد بأحقية الشراء بحيث يتحمل نادي برشلونة كل النفقات أي لن تقع أي تكلفة على ليجانيس.





وذكرت الصحيفة أن نادي برشلونة قرر خروج واجي على سبيل الإعارة بسبب عدم استفادة النادي منه حاليا وعدم الحاجه له لذلك قرر النادي خروج معارا لنادي ليجانيس ليحصل على فرصة مشاركة.





مشاركات موسى واجي مع نادي برشلونة هذا الموسم

وقد شارك موسى واجي في 4 مباريات فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف حتى الآن.