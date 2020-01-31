Advertisements
Advertisements
Advertisements

برشلونة يحاول التخلص من نجم الفريق قبل انتهاء الميركاتو الشتوي

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

يحاول نادي برشلونة الإسباني بقوة في الساعات القليلة القادمة التخلص من واحد من نجوم الفريق قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


برشلونة يحاول التخلص من موسى واجي

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي برشلونة يحاول حاليا التخلص من السنغالي موسى واجي الظهير الأيمن للفريق قبل انتهاء فترة انتقالات يناير الجارية.


برشلونة يقدم موسى واجي إلى ليجانيس مجانا

وكشفت الصحيفة أن نادي برشلونة سيقدم موسى واجي إلى نادي ليجانيس على سبيل الإعارة في هذا الشتاء.


وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة انتقال موسى واجي إلى نادي ليجانيس على سبيل الإعارة لن يتضمن عقد بأحقية الشراء بحيث يتحمل نادي برشلونة كل النفقات أي لن تقع أي تكلفة على ليجانيس.


وذكرت الصحيفة أن نادي برشلونة قرر خروج واجي على سبيل الإعارة بسبب عدم استفادة النادي منه حاليا وعدم الحاجه له لذلك قرر النادي خروج معارا لنادي ليجانيس ليحصل على فرصة مشاركة.


مشاركات موسى واجي مع نادي برشلونة هذا الموسم

وقد شارك موسى واجي في 4 مباريات فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف حتى الآن.

Advertisements

أخبار تهمك

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مصدر يكشف تفاصيل مصرع "خالد بشارة"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة بعد اعتمادها اليوم عبر هذا الرابط السريع

منذ حوالي 17 ساعة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 7 ساعات

لينك مباشر.. نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 17 ساعة

"ادخل اعرف نتيجتك".. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة الآن على cairo.gov.eg

منذ حوالي 5 ساعات

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ حوالي 13 ساعة

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

منذ حوالي 17 ساعة

ادخل رقم جلوسك.. كل الروابط للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بجميع المحافظات

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. لاعب جديد يلمح إلى اقترابه من الانضمام لبرشلونة (صورة)

منذ ساعة و 18 دقيقة

(لينك جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "اضغط هنااااا"

منذ ساعة و 10 دقيقة

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:36 م

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

12:04 م

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

03:16 ص

"ظهرت حالًا" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس برابط سريع ومباشر

11:23 م

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

09:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status