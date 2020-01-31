عاجل.. التحريات تكشف لغز العثور على 5 جثث داخل شقة بالجيزة

وأضافت التحريات، أن الغرفة مساحتها لم تتجاوز الـ10 أمتار، موضحة إلى أن إغلاق نوافذ الغرقة، واشعال النيران داخلها، تسبب في مصرعهم إثر تعرضهم للإختناق.



كانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عثرت على جثث 5 عمال داخل شقة سكنية بـ6 أكتوبر.



كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل العثور على جثث 5 عمال داخل شقة سكنية تحت الإنشاء، إذ تبين أنهم عمال بمشروع في مدينة 6 أكتوبر، ومساء أمس الخميس، أشعلوا "أخشاب" لتدفئتهم داخل إحدى غرف شقة تحت التشطيب بالمشروع، بعد إغلاق نوافذها وبابها.