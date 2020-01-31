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عاجل.. النيابة تكشف تفاصيل العثور على صحفية مشنوقة بالمعادي

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:34 م
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رحاب بدر
رحاب بدر
داليا عادل
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كشفت تحقيقات نيابة المعادي، عن تفاصيل واقعة العثور على الصحفية رحاب بدر، مشنوقة داخل شقتها السكنية بدائرة المعادي.

وقالت النيابة: إن المتوفية انتحرت شنقا داخل غرفتها؛ لمرورها بأزمة نفسية في الفترة الأخيرة.

وأمرت النيابة، في وقت سابق، بتشريح جثة المتوفية، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما أخطر اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، النيابة العامة للتحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.

وتبين من المعاينة المبدئية، أن جميع منافذ الشقة سليمة، وجار فحص جميع معارفها، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة.

وكانت أجهزة الأمن تلقت إخطارا من أسرة الصحفية رحاب بدر، يفيد بالعثور على جثتها داخل الشقة، وذلك قبل سفرها لمهرجان الأقصر السينمائي بعدة ساعات.

وتم استدعاء زوج الضحية للاستماع إلى أقواله، وجارٍ فحص جيرانها وجمع المعلومات عن معارفها للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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