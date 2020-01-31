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ضبط مقاولين هاربين من دفع 6 ملايين جنيه غرامة بالأميرية
الجمعة 31/يناير/2020 - 03:32 م
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نسمة رمضان
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ألقى رجال مباحث مدرية أمن القاهرة، القبض على هاربين من دفع غرامات تصل إلى 6 ملايين و549 ألف جنيه بالأميرية.
وتمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية، من ضبط الهاربين "س. أ"، 62 سنة، مقاول، وشقيقة "ر. أ"، 60 سنة، مقاول، مطلوبين على ذمة 3 أحكام غرامة "مباني"، والمقضي فيهم غرامية مالية 6 ملايين و549 ألف جنيه.
وبمواجهتهما بالأحكام اعترفا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
وتمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية، من ضبط الهاربين "س. أ"، 62 سنة، مقاول، وشقيقة "ر. أ"، 60 سنة، مقاول، مطلوبين على ذمة 3 أحكام غرامة "مباني"، والمقضي فيهم غرامية مالية 6 ملايين و549 ألف جنيه.
وبمواجهتهما بالأحكام اعترفا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
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